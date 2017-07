BOMBA! Becali l-a scos la vanzare pe Nita. Anuntul soc facut dupa ultimul transfer

Becali vrea sa il vanda pe Nita.

Steaua i-a transferat in aceasta vara pe portarii Toma Niga si Andrei Vlad. Cei doi au 19, respectiv 18 ani, fiind considerati doi portari de perspectiva.

Becali vrea sa le faca loc in echipa celor doi, alaturi de Stancioiu, care va ramane oricand o varianta pentru portar cu experienta. "Daca vom avea o oferta pentru Nita, il vand. Sa vedem ce vom gasi. Daca nu, asta e, ramanem cu trei portari. Va apara cel mai bun dintre ei”, a spus Becali pentru Fanatik.

Steaua a platit 400.000 de euro pentru Vlad si 30.000 de euro pentru Toma Niga, iar Becali vrea sa il vanda pe Nita. Cota acestuia a crescut extrem de mult in ultimii ani. In 2014, Nita era cotat la 150.000 de euro, in 2015 la 550.000 de euro, in 2016 la 1,3 milioane de euro iar acum a ajuns sa valoreze 2 milioane de euro!