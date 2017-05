BOMBA! Becali a anuntat venirea lui Budescu la Steaua! Ce transferuri mai pregateste

Gigi Becali asteapta o decizie la TAS in privinta titlului, dar in acelasi timp se ocupa si de intarirea echipei.

Becali i-a luat deja pe Larie si Junior Morais si e aproape si de transferul lui Budescu.







"Larie, Junior Morais, posibil Budescu, pe ceilalti nu ii spun pentru ca nu stiu daca pot sa ii iau. Nu are rost. Si de la Viitorul si de la Craiova o sa iau jucatori. De la Dinamo nu am ce sa iau. Avem atacanti acum, trebuie sa luam la mijloc si in aparare", a spus Becali la Sport.ro.