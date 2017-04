"BLAT cu Hagi? Eu am facut-o pe Steaua campioana, nu uitati!" Sumudica da de pamant cu arbitrajul: "Sa ne respectati!"

Marius Sumudica spune ca nu concepe sa faca aranjamente cu rivalele sale din Liga I.

"Sunt oameni de fotbal care au pus sub semnul intrebarii acest rezultat. Niciodata nu voi face jocurile nimanui. Cum nu le-am facut nici acum doi ani ca Steaua sa fie campioana, asa se numeau atunci, acum sunt FCSB. Eu i-am facut pe Steaua campioni, dusmanii mei de-o viata. Nu o sa fac niciun compromis, nu imi sta in caracter, nu o sa pot sa apar in fata jucatorilor mei sa le cer asa ceva. Il cunoasteti si pe Hagi si pe Sumudica. Internetul e plin de cretini care stau si discuta. Eu nu aveam nicio garantie ca ma calificam mai departe in finala Cupei. Deci niste aberatii, niste idiotenii. Nu isi mai risca nimeni pielea oricum sa se duca pe la DNA, sau alte organe abilitate.

Cu o victorie cu Viitorul si cu FCSB ma asteptam la un punct de primul loc, deci puteam sa iau titlul. Stiti cati bani primesc eu pentru titlu? 300.000 de euro! Pai imi da mie Hagi 300.000 de euro sa-i dau meciul? Nu cred", a spus Sumudica la conferinta.

Sumudica e nemultumit insa de faptul ca a fost suspendat si de arbitrajele din playoff.

"Sunt iesiri in decor mult mai mari la colegii mei, mai au putin si se sar ca Dan Grecu la inele. NU li se intampla nimic. Mai nou vad ca apar si pe la conferintele de presa, vorbesc in duet. Mi e nu mi se pare normal ce se intampla. Am fost trimis in tribuna la Cluj si nu am putut sa stau pe banca la meciul cu Hagi de acasa.

Dupa ce a strigat domnul Stoica, apare acest domn Kovacs la meciul cu Dinamo si nu vede penalty la Petre.



Maine imi doresc un singur lucru. Sa am un arbitraj corect. Care sa nu decida rezultatul. Sa fie multumit si MM Stoica, si Reghe, si Sumudica si Reghecampf. La final, sa ne dam mana ca niste domni. Bravo, ba, FCSB Mogosoaia sau Snagov cum s-o numi. Bravo, ba, Astra Gogu, asa cum ne spuneau. Acum am devenit Giurgiu ca am jucat si noi prin primavara europeana.



