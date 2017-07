BIZONU IS ON FIRE | 5 concluzii dupa al doilea amical al Stelei. Care e punctul vulnerabil al echipei lui Dica si cine sunt cei 2 jucatori care sclipesc

Steaua a facut egal in al doilea amical al verii, 1-1, cu Oleksandria din Ucraina. CLICK AICI pentru golul marcat de Gnohere

Steaua a facut egal in al doilea amical al verii, 1-1 cu ucrainienii de la Oleksandria. Echipa a jucat bine in prima repriza, cand Dica a trimis in teren formula ideala, Nita - Enache, Larie, Balasa, Morais - Man, Pintilii, Popescu, Tanase - Budescu - Gnohere.

Stelistii au fost egalati pe final, dupa o gafa in aparare. Iata mai jos 5 concluzii dupa meciul Stelei:

1. Bizonul is on fire



Atacantul Stelei joaca excelent in atac. Se demarca bine, da si cu stangul, si cu dreptul, si cu capul, si ajunge in pozitie de finalizare des. Nici nu este greu cand ii ai in spate pe Tanase si Budescu.

Gnohere a marcat al treilea gol in doua meciuri, dupa o executie fantastica din careu. Alibec va avea concurenta mare pentru postul de atac, iar Dica are doi atacanti aproape la fel de buni pentru noul sezon.

2. Budescu e decisiv



Steaua a fost peste adversari cat timp a jucat Budescu. Mingea ajungea mereu la "11"-le Stelei, care coordona atacurile din spatele lui Gnohere. Acesta ia mingea in ultimii 40 de metri si joaca mereu cu Tanase, Man sau Gnohere, cand verticalizeaza.

Steaua a pierdut posesia si constructia odata cu iesirea lui Budescu, ucrainienii incepand sa aiba ocazii de gol. Budescu a reusit doua incursiuni foarte bune, fiind blocat cu greu in careu.

3. Panica in aparare



Este punctul sensibil al Stelei. Larie si Balasa au jucat foarte bine in prima repriza, parand ca se inteleg bine si se completeaza unul pe celelalt. Ucrainienii nu au ajuns la poarta si au fost blocati bine in careu.

Nu acelasi lucru s-a intamplat cand au intrat rezervele iar Steaua a devenit fragila in aparare. Se vede faptul ca Dica nu are al treilea si chiar al patrulea fundas central de valoare. Echipa va avea probleme daca nu mai aduce un stopper de calitate.

4. Solutii multe pe banca



Daca in defensiva solutiile sunt putine, in atac Dica are foarte multe optiuni. Teixeira a intrat bine insa deocamdata este cu un tempo in spatele colegilor. Mult mai bine se misca De Amorim, care joaca mult peste ce juca anul trecut cu Reghecampf.

Baziliano-romanul a avut incursiuni bune pe stanga, dribleaza bine si are viteza, se implica in fiecare faza, insa ii lipseste inspiratia la ultima pasa si la finalizare. Pare sa fie totusi un jucator revitalizat de Dica.

Pe langa cei doi, la Steaua a intrat bine si Benzar, care este un atacant mic si fasnet, foarte rapid, care bate si fazele fixe cand nu e Budescu. Benzar are sanse mici sa prinda echipa cu Alibec si Gnohere apti.

5. Man titular, Teixeira sacrificat

Steaua si-a gasit jucatorul U21. Este Denis Man, pustiul incepand al doilea meci la rand ca titular. Acesta nu joaca rau insa ii lipseste experienta si initiativa, parand ca incearca sa faca totul "corect", insa niciodata ceva in plus. Daca va juca cu mai mult curaj, in sfaturile tactice ale lui Dica, bineinteles, Man poate creste mult. Are o atingere buna a mingii si iese bine in flanc, la pase, mai ales cand il are pe Budescu in centru.

Titularizarea lui Man il scoate din schema insa pe Teixeira. Acesta a fost mereu rezerva si a prins mereu o echipa de rezerve in teren, parand uneori ca nu are cu cine sa joace in atac. Cu Budescu, Tanase si Alibec sau Gnohere, ar sclipi cu siguranta mai mult.