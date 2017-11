Becali s-a inteles cu Botosani pentru noua PERLA din fotbalul romanesc! Cati bani plateste pentru Morutan

Becali anunta ca a batut palma cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Olimpiu Morutan.

Morutan va ajunge la Steaua de vara viitoare, spune Becali, care va plati 700.000 de euro pentru jucatorul in varsta de 18 ani.





"Pe Morutan vreau sa-l iau. Am vorbit cu Iftime, a zis ca discutam in vara. I-am zis ca dau banii si-l mai las acolo un an. Dau 700.000 de euro pe el. Mi-a promis ca nu face niciun fel de pact cu altcineva fara sa ma anunte", a spus Becali la Digi.

Morutan e cotat la 600.000 de euro pe transfermarkt.de