Becali rade de dinamovisti dupa l-au dat pe Nedelcearu in Rusia! Ce mesaj le-a transmis inaintea derby-ului

Negoita a mai vandut un capitan de la Dinamo.

Dupa Anton si Filip, Dinamo l-a cedat si pe Nedelcearu. Fundasul a plecat in Rusia, la FC Ufa, pentru 600.000 de euro.

Becali se distreaza pe seama rivalilor lui si spune ca se bucura ca a plecat Nedelcearu chiar inaintea partidei de duminica.



"Pentru noi conteaza ca Dinamo l-a vandut pe Nedelcearu, era un jucator mediu, dar daca juca cu noi era extraordinar. Avea multa dorinta, ambitie si ne cam bloca. Eu l-am vazut doar pe Nita cu cat au vandut ei 3 capitani. Nita e portar de 31 de ani, asa cum ma laud eu, daca nu te lauzi nu vinzi", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Salariul lui Nedelcearu a crescut de 8 ori in Rusia. El castiga 36.000 de euro pe an in Stefan cel Mare, iar rusii ii dau 300.000 de euro pe an.