Becali pregateste inlocuirea lui Adi Popa. TRANSFER surpriza din Liga I. Cine ii ia locul in banda dreapta

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Steaua l-a vandut pe Adi Popa in Championship, la Reading, pentru 600.000 de euro. Becali s-a vazut nevoit sa renunte acum la fotbalist, Popa aflandu-se deja in ultimele 6 luni de contract.

In aceste conditii, Laurentiu Reghecampf va fi nevoit sa caute noi solutii pentru flancul drept.

In prezent, Steaua ii are ca variante pe Enache si Jakolis, insa ros-albastrii vor relua discutiile pentru un fotbalist din Liga I.

In ultimele luni, pe lista fotbalistilor din Liga I de care Becali s-a interesat se afla si un jucator de profil asemanator lui Adi Popa.

Cristi Barbut, de la ACS Poli Timisoara, fotbalist in varsta de 21 de ani, este cel care a starnit interesul ros-albastrilor, precum si al altor formatii din tara si din strainatate.

Barbut, exact dupa reteta Popa

Ca si Adi Popa, Cristi Barbut a intrat de la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract.

Fotbalistul a fost in aceasta iarna dorit de Olimpija Ljublijana, din Slovenia, dar a ramas la ACS Poli.

Cristea Opria, impresarul sau, a dezvaluit, de altfel, la inceputul anului, ca pretul de transfer al jucatorului de 100.000 euro, ACS Poli fiind dispusa sa-l vanda acum, pentru a nu-l pierde gratis la vara.

"El a fost in curtea lui Dinamo acum cativa ani. La Steaua l-am propus eu, cand l-am dat si pe Ovidiu Popescu. Mi-au zis ca-l au pe Adi Popa. Din ianuarie, suntem in ultimele 6 luni de contract cu Poli. In vara am avut o oferta de 100.000 euro si bine ca nu s-a concretizat. Era de la Pandurii.

Acum, fiind in ultimele luni, pretul e acelasi, 100.000. Sunt oferte si de afara, au fost oamenii, l-au vazut, l-au placut", spunea agentul lui Barbut.

19 meciuri a jucat Barbut in actualul sezon al Ligii I, marcand un gol

96 meciuri a jucat Barbut pentru ACS Poli doar in Liga I, bifand 11 goluri