ULTIMA ORA Adi Popa pleaca in Anglia sa semneze. Steaua pierde al doilea cel mai vechi jucator din lot

Adi Popa va juca in Anglia.

Steaua se desparte de Adi Popa, dupa ce pe adresa clubului a venit o oferta de ultima ora din partea lui Reading, echipa din liga a doua din Anglia. Prima oferta a fost de 500.000 de euro, jumatate din suma ceruta de Gigi Becali pentru mijlocas.

Patronul Stelei le-a raspuns englezilor sa ridice oferta la 1 milion de euro si il pot transfera pe mijlocas in aceasta iarna, insa a acceptat in cele din urma 600.000 de euro pe jucator. Jucatorul va pleca maine in Anglia, unde va efectua viza medicala si va semna.

Adi Popa poate fi inlocuit usor la Steaua, in locul sau putand sa joace atat Jakolis cat si Enache.

Popa este al doilea cel mai vechi jucator din lotul Stelei, dupa Lucian Filip, jucator crescut in curtea Stelei, care se afla la echipa mare din 1 ianuarie 2009. Adi Popa e la Steaua din 14 august 2012.