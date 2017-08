Becali a vandut azi un jucator! Merge la o echipa de Champions League si va juca impotriva lui Real si Dortmund in grupe

Steaua s-a despartit azi de unul dintre jucatorii pe care Beclai ii anunta printre marile lovituri in momentul transferului!

William de Amorim pleaca de la Steaua dupa doar un an. Adus cu 700 000 de la Astra, brazilianul de 25 de ani ii va intoarce lui Becali cu jumatate de milion in minus! De Amorim va juca in grupele Champions League! APOEL face parte dintr-o grupa de senzatie cu Real si Dortmund!



"Pe De Amorim l-am dat azi la APOEL Nicosia. M-am vandut cu 200 000 de euro. A plecat astazi. Nu l-am dat imprumut, ca au zis ca nu-l vor imprumut. L-am dat asa si gata! Nu putea sa mai joace la noi, acolo sunt prea multi pe locul ala", a spus Becali la Digisport.