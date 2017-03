Becali a plecat in Rusia si nu vine la meciul cu Dinamo! Mesaj de ultima ora pentru echipa

Patronul Stelei a plecat in pelerinaj la manastirile din Rusia si nu vine la derby-ul cu Dinamo de azi.

'Bucurati-va de fotbal!', e mesajul transmis de Becali inainte sa zboare spre Moscova. Sambata, patronul Stelei va urmari TSKA Moscova - Zenit.

"Vreau sa faca un spectacol de fotbal! Atat, asta e tot ce vreau pentru diseara. N-am fost niciodata la manastiri, am tot promis ca merg in Rusia, le-am zis si fetelor, si sotiei. Percep altfel lucrurile, totul parca e in zadar, tot ce se intampla in lume. O sa vad meciul la televizor, in camera de hotel. O sa-l ia de pe internet si mi-l dau pe televizor, asa mi-au spus. O sa merg sambata la TSKA Moscova cu Zenit", a spus Becali la Digisport.