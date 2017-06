Becali a oferit 3 milioane pe Coman si Nedelcu, dar Hagi vrea de doua ori mai mult! VIDEO

Viitorul are oferta de 4 milioane doar pentru Coman!

Coman, "perla" lui Hagi, ar putea ajunge in Turcia pentru 4 milioane de euro. Pe patronul-antrenor al Viitorului nu-l interseaza oferta lui Becali. Pe Nedelcu, stelistii ofera 1,5 milioane!

De pustiul Coman s-a interesat si Benfica, dar turcii de la Galata vor sa puna mana pe atacant. A Bola a scris, insa, in urma cu doar cateva zile ca proaspata campioana a Portugaliei continua sa urmareasca situatia atacanului.

In varsta de 19 ani, Coman a jucat 28 de meciuri in Liga I, in acest sezon, marcand 6 goluri.