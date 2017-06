Becali a marit oferta pentru Nedelcu si Coman: 3.500.000 de euro! Becali e sigur ca ia unul dintre ei

Becali e aproape de 2 transferuri.

Gigi Becali este foarte aproape de a-i transfera pe Nedelcu si Coman de la Viitorul. Patronul Stelei a declarat ca a marit oferta pentru cei doi la 3,5 milioane de euro.

"Am oferit mai mult, dar nu vreau sa vorbesc despre transferuri ca se supara Hagi. Si asa suntem in situatia asta cu TAS-ul, poate are si el calculele lui, nu vreau sa vorbesc. Bine, eu zic ca pe unul dintre ei sigur il transferam, sa vedem acum", a spus Becali la Sport.ro.

Cum ar putea arata Steaua cu cei doi in echipa:

Nita - Pleasca, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Nedelcu - Coman, Budescu, Tanase - Alibec