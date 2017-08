Becali a anuntat inca TREI transferuri la Steaua: "Fotbalul e frumos cand ai jucatoari de valoare in teren!"

Steaua 2-0 Botosani / Victoria cu Botosani, revelatia inceputului de sezon, l-a facut pe Becali sa traga o concluzie importanta.

Patronul Stelei a anuntat imediat dupa meci ca urmeaza alte trei transferuri la Steaua. Becali vrea sa ajunga in primavara europeana si sa cucereasca titlul, dupa ce a ratat campionatul in ultimele doua sezoane si a ratat si accederea in grupele Champions League.





"Fotbalul e frumos cand ai fotbalisti de valoare in teren! Si vom mai avea inca trei! Cand sunt incantat si vad echipa, am curaj sa iau mai multi jucatori, ma incanta echipa.", a anuntat Becali dupa victoria cu Botosani.