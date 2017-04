"Batem Viitorul si Dinamo si suntem campioni!" CALCULE: Steaua e 99,9% campioana cu 6 puncte! Programul luptei la titlu

3 puncte peste Viitorul, 5 peste Dinamo - Steaua e la doi pasi de titlul cu numarul 27.

"Daca batem Viitorul si Dinamo, atunci putem spune ca, da, suntem campioni", a spus Laurentiu Reghecampf la finalul meciului de la Cluj.

Cu 6 puncte in urmatoarele doua meciuri, Steaua poate fi matematic campioana, indiferent de rezultatele din celelalte meciuri.

O victorie in fata Viitorului ar face ca diferenta dintre cele doua echipe sa se mareasca la 6. Iar o victorie cu Dinamo ar distanta Steaua la cel putin 8 puncte fata de marea rivala, si asta cu doua etape inainte de finalul sezonului.

Lucrurile se schimba radical daca Steaua pierde cele doua meciuri. In aceasta situatie, echipa lui Laurentiu Reghecampf risca sa piarda chiar si locul 2, iar Viitorul si Dinamo pot da batalia la titlu in ultimele doua runde.

Iata programul celor trei echipe care se lupta pentru trofeu:



FCSB

vs. Viitorul (a)

vs. Dinamo (d)

vs. Astra (d)

vs. Craiova (a)

VIITORUL

vs. Steaua (d)

vs. Astra (a)

vs. Craiova (d)

vs. CFR Cluj (a)



DINAMO

vs. Craiova (d)

vs. Steaua (a)

vs. CFR Cluj (d)

vs. Astra (a)

"Noi jucam cu toate cele trei echipe implicate in lupta la titlu. Imi doresc sa luam cat mai multe puncte, pentru ca asta inseamna bani mai multi din drepturile TV si mai putine tururi in competitiile europene" - Marius Sumudica.