Banii de pe Boldrin merg la Viitorul. Becali s-a inteles de principiu cu Hagi pentru Nedelcu si Coman

Steaua vrea sa cumpere alti doi jucatori de la Viitorul.

Steaua si Viitorul se judeca pentru titlu la TAS, insa acest lucru nu impiedica cele doua formatii sa faca afaceri.

Steaua are nevoie de jucator care sa bifeze regula U21 impusa de conducerea FRF, regula considerata abuziva de mai multe echipe din Liga I, iar Nedelcu si Coman sunt doi jucatori ce ar putea ajuta Steaua in aceasta problema, mai ales ca pot juca amandoi titulari, spre deosebire de jucatorii U21 pe care ii are Steaua acum in lot, cel mai bun dintre ei, Man, nefiind sigur de postul de titular.

Becali a facut o oferta de 3 milioane de euro pentru Nedelcu si Coman, iar Hagi pare ca a acceptat de principiu afacerea desi inca mai asteapta oferte din strainatate pentru Florinel Coman.

Steaua poate suplimenta afacerea cu banii de pe Boldrin, dorit cu insistenta la PAOK, grecii oferind 1,2 milioane de euro.