'Au venit dupa Alibec, n-au fost multumiti! Nu joaca ce trebuie la Steaua!" Care e marea greseala a lui Reghe

Alibec e in continuare interesant pentru piata din Vest. Atacantul Stelei a fost urmarit si la derby-ul cu Dinamo.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Fostul selectioner Victor Piturca spune ca varful Stelei nu e folosit pe postul corect la Steaua. Piturca e de parere ca Reghecampf nu ar trebui sa-i permita lui Alibec sa se implice in alte zone ale terenului in afara careului advers.

"Incearca sa protejeze tot timpul, dar nu are agresivitatea aia in duel cu adversarul. Trebuie sa sufere si fundasul, nu numai tu. Nu e suficient sa pui mana, trebuie si altceva. Sunt destule metode, trebuie sa-l faci pe fundas sa stea departe de tine. El are o miscare prin care isi protejeaza mingea si isi creeaza spatiu. Fundasii il scot din joc. De cand e la FCSB, nu mai e varf autentic. Nu are eficienta, a devenit un jucator care da assist-uri. La Astra il avea pe Budescu, il avea pe Teixeira.

Si la FCSB are suficienti jucatori buni, Pintilii, Boldrin, Tanase. Nu inteleg de ce nu face exact ce facea la Astra. Nu numai ca vine inapoi, mai pleaca si in lateral. La mine n-ar avea voie sa depaseasa limita careului de 16 metri, n-ar avea voie! El trebuie sa dea goluri. Au venit oamenii din strainatate sa-l vada si n-au fost multumiti, asa am inteles. Oamenii vor varf, numarul 9, sa fie mereu in careu. Are calitati, asta se vede! Ca sa te cumpere un club cu 10 milioane trebuie sa faci ceva. El la Steaua n-a facut suficient, adica n-a marcat goluri pentru ca nu joaca ce ar trebui sa joace", a spus Piturca la Digisport.