Astra se misca repede: al doilea transfer facut de giurgiuveni in trei zile! A semnat un brazilian care a mai jucat in Liga I

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Astra se misca rapid pe piata transferurilor. Giurgiuvenii au oficializat a doua sosire in doar trei zile. Dupa ce l-au prezentat pe croatul Filip Mrzljak, fost la Pandurii, fostii campioni l-au luat si pe Marquinho Carioca (24 de ani).

Marquinhos a mai jucat in Liga I la Otelul, remarcandu-se prin cele 13 goluri marcate in 40 de partide.

Dupa ce Otelul a intrat in insolventa si mai apoi in faliment, brazilianul a plecat la Qabala, trecand ulterior si pe la River Plate (Uruguay). In ultimul an, acesta a evoluat in tara natala, la J. Malucelli Futebol si Toledo Colonia.