Costel Galca are o noua echipa: fostul stelist a semnat aseara, la Barcelona! Unde va antrena

Constantin Galca, fost campion al Romaniei cu Steaua, in 2015, a preluat o noua echipa. In varsta de 45 de ani, fostul international isi continua aventura in zona Golfului.

Trecut si pe la Espanyol, Galca a pregatit-o in ultimul an pe Al Taawoun, echipa la care a lucrat alaturi de Lucian Sanmartean.

Galca a decis acum sa semneze cu o alta formatie saudita. Acesta o va antrena pe Al Feiha, echipa care tocmai a promovat in prima liga din regatul saudit. Arabii s-au dus dupa el tocmai pana la Barcelona!

Romanul si-a pus semnatura pe contract aseara, in orasul catalan. De saptamana viitoare, acesta va merge in Arabia.