Astra cere SUSPENDARI la Steaua dupa ultima conferinta de presa! Mesajul OFICIAL

Astra vrea ca LPF si FRF sa se sesizeze dupa ce stelistii au facut aluzii de non-combat la finalul meciului pierdut de echipa lui Sumudica la Ovidiu, cu Viitorul.

"Suntem dezamagiti de lipsa de respect fata de clubul nostru manifestata de oficialii FCSB pe care ii rugam sa prezinte dovezile care stau la baza declaratiilor lor sau sa ceara scuze pentru acuzatiile nefondate aduse. Onestitatea clubului Astra nu poate fi pusa la indoiala, chiar FCSB fiind beneficiara corectitudinii noastre, in urma cu doua sezoane. Pare ciudat ca dupa ce a pierdut cu 3-1 meciul de la Viitorul, FCSB-ul acuza o echipa care a pierdut cu 3-2, la capatul unui joc in care poate invoca si unele decizii nefavorabile de arbitraj, o constanta, din pacate, la toate meciurile noastre din play-off. Rugam LPF si FRF sa se sesizeze cu privire la aceste declaratii", se arata in comunicatul Astrei.

Laurentiu Reghecampf a declarat, intr-o conferinta de presa, ca meciul de sambata dintre FC Viitorul si Astra Giurgiu a fost "foarte interesant". El a precizat ca ar vrea sa se abtina de la comentarii, deoarece i s-a facut "scarba", si a atras atentia cu privire la declaratiile lui Alexandru Ionita, mentionand ca unele afirmatii pot duce la anulari de contracte.

"Un meci pentru noi se pare foarte important, din toate punctele de vedere, mai ales avand in vedere faptul ca aseara am vazut un meci foarte interesant. As vrea sa ma abtin de la orice comentariu pentru ca sincer mi s-a facut scarba. Vreau doar sa trag un semnal de alarma si sa spun un singur lucru: nu conteaza ceea ce simti pentru o anumita echipa, in momentul cand semnezi un contract cu o echipa cel mai important lucru este sa respecti ceea ce ai semnat si sa iti faci meseria.

Nu vreau sa fac niciun fel de speculatii, numai ca vad foarte multe discutii, tatuaje, nebunii, lucruri care nu au ce cauta in fotbal, Nu iti interzice nimeni sa simpatizezi cu un anumit club dar in momentul cand faci anumite declaratii cred ca din anumite declaratii se pot rupe anumite contracte, se pot face foarte multe lucruri, pentru ca exista fair-play, fotbalul e un fenomen incredibil, un fenomen la care oamenii vin cu mare placere si vor sa vada spectacol", a spus Reghecampf.