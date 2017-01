"Asta e de pus la punct!" Ce problema are Reghe inainte de primul meci din 2017

Steaua a pierdut amicalul cu Slovan, iar Laurentiu Reghecampf are destule batai de cap cu o saptamana inainte de primul meci oficial.

Steaua intalneste CFR, o echipa puternica, in ciuda problemelor financiare din ultima perioada. Steaua a vandut masiv in aceasta iarna, dar i-a adus pe Alibec si Gnohere in atac.

Moke a declarat la finalul partidei cu Slovan, scor 1-2, ca Steaua trebuie sa lucreze la omogenitatea din aparare si la cea din atac. Totusi, jucatorul asteapta mai multe goluri cu noii atacanti in teren.

"Golul lui Alibec a fost fabulos. Cred ca ne-a placut tuturor celor care am fost la meci. Steaua a luat cei mai buni atacanti din Romania, mai trebuie doar sa se lege jocul intre ei.

Asta ar mai fi de pus la punct pana la meciul cu CFR si sa vedem cine joaca in locul lui Popa, Jakolis sau altcineva. Cu Denis si cu Harlem in fata vom da multe goluri.

Vom suplini plecarile lui Popa si Tosca. Mai greu e ca nu sunt pregatit pentru frigul din Romania!

Sunt motivat de concurenta pe postul meu, e o chestie sanatoasa. Am avut si pana acum, nu mi-e teama. Fara concurenta apare relaxarea, cu ea, creste nivelul.

Nu vorbim de arbitraj, a fost doar un amical. Nu plecam urechea la ce se spune despre arbitrajele din amicale, ne pregatim bine si incercam sa facem jocuri pozitive", a zis Moke dupa meci.