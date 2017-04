Asa arata echipa de UCL a Ligii I. Cel mai valoros prim 11 are 4 jucatori de la FCSB, 3 de la Astra, dar si de la Viitorul, Dinamo si Craiova

Anderlecht - Manchester United, joi, ora 22:00, in direct la ProTV

Cea mai valoroasa echipa a Ligii I, de altfel si liderul la zi al campionatului, FCSB da cei mai multi in primul 11 al celor mai bine cotati jucatori din fotbalul romanesc. Formatia ros-albastra este urmata de campioana en-titre, Astra.

FCSB da 4 jucatori in primul 11 al celor mai valorosi fotbalisti din campionatul Romaniei, in timp ce Astra are 3 reprezentanti. Viitorul, cu doi fotbalisti, Dinamo si CSU Craiova sunt si ele pe lista.

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de, cel mai valoros 11 al Ligii I valoreaza 17,85 milioane de euro, cel mai scump fotbalist fiind Denis Alibec (2,5 milioane euro).