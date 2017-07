SURPRIZA! Ce jucator a bagat Dica in primul "11" pentru noul sezon. Are deja 9 din 11 titulari stabiliti

Dica si-a conturat deja echipa si a "salvat" un jucator uitat de Reghecampf pe bara.

Dica si-a conturat deja prima echipa cu care va incepe sezonul. Spre deosebire de Reghecampf, care avea obiceiul de a face experimente in amicale, jucand cu echipe de rezerve uneori, Dica a preferat sa joace cat mai aproape de echipa ideala, facand schimbari pe parcurs.

Astfel, Dica a eliminat mai multe dileme din echipa de start. Steaua va juca un 4-2-3-1 sau 4-4-1-1, cu Budescu in spatele varfului, in functie de adversar. Man va fi cu siguranta jucatorul U21 din echipa Stelei, in timp ce pe postul de fundas dreapta va juca Enche, desi Pleasca a evoluat acolo in finalul sezonului trecut.

Dica a folosit 8 jucatori in ambele meciuri amicale, ca titulari, singurele schimbari fiind Stancioiu cu Nita, Momcilovic cu Morais, si Achim cu Pintilii.

Surpriza o constituie revenirea lui Enache, cel care a stat mai mult pe bara in ultima parte a sezonului, dar care este unul dintre preferatii lui Dica! Acesta il stie pe Enache de la Pitesti, acolo unde l-a ajutat pe vremea cand era inca junior, dupa cum a declarat chiar jucatorul. Cei doi au o relatie foarte stransa si Dica i-a transmis ca se bazeaza pe el in noul sezon.

Steaua in primul amical

Stancioiu - Enache, Larie, Balasa, Momcilovic - Achim, Popescu - Man, Budescu, Tanase - Gnohere

Steaua in al doilea amical

Nita - Enache, Larie, Balasa, Morais - Man, Pintilii, Popescu, Tanase - Budescu - Gnohere

Practic Dica are echipa deja facuta, mai putin doua semne de intrebare. Daca va juca in stanga cu Momcilovic sau Morais, iar in atac daca il va folosi pe Alibec, care acum isi revine dupa accidentare, sau pe Gnohere, cel mai bun stelist in amicale.

Cum va arata echipa lui Dica:

Nita - Enache, Larie, Balasa, Momcilovic/Morais - Man, Pintilii, Popescu, Tanase - Budescu - Alibec/Gnohere