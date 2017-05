FARA PRECEDENT! Romania poate avea DOUA CAMPIOANE diseara. Anuntul IREAL al lui Becali: "Pai, asa scrie la regulament!"

Indiferent daca Viitorul castiga si Liga ii da trofeul, Becali le va transmite jucatorilor Stelei sa se bucure pentru titlu!

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Becali e convins ca victoria finala ii va apartine la TAS. Diseara Romania ar putea sa aiba insa doua campioane in Liga 1!



"Scrie in regulament negru pe alb, clar ca lumina zilei. Dupa ce se termina meciurile din campionat se iau meciurile directe, nu scrie de play-off, de play-out. Se iau meciurile directe, sunt 4 meciuri directe. Daca batem diseara, ne bucuram pentru campionat. Da, pai asa scrie la regulament! Se face hartie la TAS ca Liga a zis ca va da titlul Viitorului. In primul rand, nu Liga hotaraste.

Federatia omologheaza rezultatele. Pe mine nu ma intereseaza cui da Liga, ce face Federatia. Eu citesc regulamentul. Dupa aia, e normal sa-ti cauti dreptatea, nu? Eu sunt de acord si cu un meci de baraj, dar la regulament nu scrie asa ceva. E foarte bine facut, se intelege foarte clar! Meciurile DIRECTE! Regulamentul e foarte clar, nu e nimic ambiguu, interpretabil, e foarte clar. Eu vreau sa se respecte regulamentul asa cum scrie si cu asta basta! Daca nu se respecta, mergem mai departe", a spus Becali pentru Sport.ro.