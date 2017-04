Ar fi mutarea deceniului in Romania si a carierei pentru Alibec. Belgienii anunta: "E dorit de o sfert finalista UCL"

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Denis Alibec este unul dintre cei mai curtati fotbalitti din Liga 1. Gigi Becali, patronul FCSB, sustine ca a primit deja o oferta de 10 milioane de euro pentru jucatorul sau, insa vrea mai mult cu 50%.

Jurnalistii belgieni au aflat insa ca pe lista echipelor care se intereseaza de Alibec e si o sfertfinalista UCL. Conform celor de la Voetbal Nieuws, Brighton, Newcastle si AS Monaco il doresc pe atacantul in varsta de 26 de ani.

"A reusit sa marcheze 27 de goluri in 55 de meciuri, iar AS Monaco, Newcastle si Brighton se intereseaza de serviciile atacantului cotat la peste 10 milioane de euro", noteaza sursa citata.

Belgienii il cunosc pe Alibec din 2011, de pe vremea cand acesta a fost imprumutat la Mechelen. In sezonul 2011-2012, Alibec a fost imprumutat de Inter Milano la gruparea belgiana si nu a marcat niciun gol in 11 meciuri.

AS Monaco este lider in Franta si aproape calificata in semifinalele UCL, dupa 3-2 la Dortmund.

In acest sezon, golgheterii lui AS Monaco sunt Radamel Falcao si Kylian Mbappe.