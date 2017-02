Anuntul OFICIAL al CSA pentru noul stadion Steaua! In ce stadiu sunt lucrarile

Stadionul Ghencea e una dintre cele 4 arene prevazute in planul national de infrastructura pentru Euro 2020.

CSA Steaua explica intr-un comunicat in ce stadiu sunt acum lucrarile pentru noul stadion. Urmeaza a fi stabilita cea mai buna varianta pentru investitia care trebuie finalizata in 2020.

"S-a predat catre Compania Nationala de Investitii amplasamentul constituit din teren si constructii in vederea executarii obiectivului de investitii ”Stadion Steaua”, obiectivul fiind inclus pe Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului ’Complexuri Sportive’, aprobata cu Ordin al Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

in perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017, Compania Nationala de Investitii a efectuat studiul de prefezabilitate al Stadionului Ghencea, in vederea modernizarii acestuia conform cerintelor UEFA, avand in vedere obligatiile asumate de Romania pentru acceptarea candidaturii in vederea organizarii la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului final Euro 2020.

in data de 27.01.2017, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a intrat in posesia Studiului de Prefezabilitate, urmand ca in perioada urmatoare sa analizeze variantele propuse pentru modernizarea stadionului, urmand ca decizia finala sa fie comunicata catre Compania Nationala de Investitii", anunta CSA Steaua.

In afara de Ghencea, stadioanele Giulesti, Stefen cel Mare si Arcul de Triumf vor fi modernizate pentru Euro 2020.