Anuntul facut de seful CSA in saptamana in care Becali a schimbat numele echipei sale: "Steaua nu mai pleaca nicaieri"

La doua zile dupa ce Gigi Becali a schimbat numele echipei sale din FC Steaua in FCSB, noul comandant al Armatei anunta: "Steaua nu mai pleaca de la Armata".

Cristian Petrea, noul comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, cel care i-a luat locul lui George Boroi, a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor, acesta dezvaluind, printre altele, ca exista interes din partea a circa 600 de suporteri pentru achizitionarea de abonamente la meciurile noii echipe.

Petrea a spus ca planul CSA este ca noua echipa sa promoveze in prima liga in 2020, ceea ce inseamna ca se doresc promovari succesive. Argumentul celor de la CSA: "Stafful puternic de conducere si dedicatia lui Marius Lacatus".

"Vrem sa promovam consecutiv, sa jucam in Liga I in 2020. Suntem pregatiti daca s-ar intampla ca intr-un an sa nu reusim. Am vazut ca unii se lauda ca nu ne vor lasa sa promovam. Dar e vorba de competitie, treci peste orice daca ai valoare.

Avem deja o echipa puternica de conducere. Marius Lacatus este un om extraordinar, este implicat la maximum, iar impreuna cu noul antrenor si cu stafful tehnic vom demara actiunea de selectie in martie.

Inca nu am stabilit forma juridica, dar lucram la ea si ne apropiem de finalizare. Nu stim daca va fi societate pe actiuni, nu cred, fiindca mandatul MApN nu se circumscrie acestui aspect.

Noi stiam de o luna ca si cluburile departamentale pot participa in competitii, pentru ca Marius Lacatus este permanent in contact cu FRF si cu presedintele Comisiei Tehnice a UEFA.

Steaua este de departe cel mai iubit club din Romania, au demonstrat-o sondajele. Asta ne obliga la seriozitate, la respectarea promisiunilor. Am avut discutii cu 6 reprezentanti ai suporterilor si ei vor sa achizitioneze inca de pe acum pachete de abonamente. E vorba de 600 de abonamente. N-am facut insa calcule privind pretul abonamentelor", a spus Petrea pentru Gazeta Sporturilor.

Cristian Petrea a explica si situatia palmaresului din "era Gigi Becali".

"Nu stiu daca exista vreo cale pentru a se recupera palmarestul intre 2003 si 2016. E strict o problema juridica, pe care trebuie sa o analizeze domnul Talpan", a mai spus acesta.

In final, Petrea a spus ca fostele glorii vor putea merge la toate meciurile noii echipe si vor avea loje rezervate pe noua arena Ghencea, dupa modernizarea celei actuale.

"Ca la orice club care se respecta, fostele glorii vor avea un statut aparte. Vor primi invitatii la toate partidele, vor avea locuri speciale", a mai spus Petrea.