Anunt INCREDIBIL al lui Hagi: "Nu mai vand bilete la meciuri!" Marele mister al sezonului pentru Viitorul

Hagi e suparat din cauza asistentelor reduse de la meciurile Viitorului. Isi propune sa schmbe lucrurile pana la startul play-offului!

Viitorul e prima in Liga 1 si se poate lupta pentru prima oara in istorie la titlu. Suporterii nu sunt insa convinsi sa plece de acasa pentru a fi alaturi de echipa lui Hagi. Antrenorul Viitorului are de gand sa ia masuri radicale in cazul in care situatia nu se schimba rapid.

"Suporterul poate sa invoce orice, dar la noi ce sa zica? Noi suntem intr-un oras, la Ovidiu. Daca 10% din populatie vine la stadion, ar fi ceva. Sunt putin dezamagit. Media e mult mai mica decat anul trecut. In loja e plin, s-a vandut intr-o saptamana tot. Nu loja se vede! In tribuna e important.

O sa facem o campanie de abonati. Daca nici in conditiile astea n-o sa avem spectatori, o sa vedeti ce-o sa fac. Cati spectatori vedeti acum, atatia o sa fie si in play-off. Tot astia sunt oamenii, tot atatea bilete o sa scot, n-o sa fie mai multi. O sa vedeti! Pot sa vina de oriunde, din Constanta, din Transilvania, de oriunde. Suntem tineri, frumosi, jucam bine, avem magazin, ai ce sa faci, ce sa bei, ce sa mananci, e o infrastructura noua.

Ce motiv mai e? Echipa joaca un fotbal extraordinar, e supriza campionatului! Pentru mine e un mare semn de intrebare tot ce se intampla!", a spus Hagi.