ANOMALIA Ligii I! Lullaku, golgheter, desi a plecat acum 6 luni: "Ma asteptam sa fiu depasit"

Albanezul Lullaku a reusit o performanta rara. E golgheterul sezonului in Romania, desi a plecat in Kazahstan in pauza de iarna.

Cu 16 reusite, Lullaku a devenit golgheterul campionatului. Fostul atacant de la Gaz Metan a profitat din plin de jocul bun din tur si a plecat la Astana, in Kazahstan. Lullaku nu se astepta sa ramana golgheter.

"Sincer, ma bucur tare mult ca am terminat pe primul loc in clasamentul marcatorilor. Este o mare satisfactie pentru mine, dar nu trebuie sa uit ca fara ajutorul colegilor mei de la Gaz Metan, dar si a antrenorului Pustai, nu as fi putut sa ajung la cota 16!

Ca sa fiu cinstit, credeam ca cineva ma va ajunge in acest campionat si chiar ma asteptam sa dea mai multe goluri, dar trebuie sa recunosc faptul ca Liga 1 este un campionat greu, cu echipe bine organizate si este dificil sa marchezi", a spus Lullaku in Gazeta Sporturilor.

Lullaku va juca in preliminariile Champions League cu Astana. "E foarte bine aici, in Kazahstan! Joc la o echipa mare, care va participa si in preliminariile Champions League in vara. Ne luptam sa castigam titlul si pana acum ne merge bine. Sper sa continuam asa si sa castigam campionatul, dar sa ne si calificam in Champions League, acesta este obiectivul nostru!"