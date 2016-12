Andone nu se mai teme de demitere dupa ce i-a dat 7 goluri Stelei intr-o luna: "Stam linistiti acum!"

Dinamo 4-1 Steaua / Ioan Andone nu se mai teme de demitere dupa ce a incheiat anul cu 4 goluri in poarta marii rivale!

"Sunt multumit, ii felicit pe baieti, au inteles ca e o perioada grea, suporterii asteapta mult. Ma bucur pentru toti, indiferent cat au jucat, azi reusim in premiera sa le dam 4 golurui. Am fost organizati foarte bine defentiv, am jucat foarte bine pe contraatac si am reusit sa inscrie. Si Steaua a avut ocazii, au jucat bine si ei, dar nu au inscris.

Am studiat contraatacul, am schimbat si sistemul, a aparut si May, poate cu el in teren nu reusea Steaua sa inscrie. A fost o partida buna, au inteles ce am pregatiti, si-au reusit sa incheie anul cu o victorie. Le multumim fanilor ca ne-au sustinut necoditionat tot meciul.

Se poate orice la retur, se pleaca de la 0-0. Vreau sa dedic victoria suporterilor si prietenilor mei care m-au sustinut in momentele grele. Am avut momente grele, cand mi se strica demisia. Cand jucam bine si dam goluri, fanii te incurajeaza", a spus Andone la Dolce.