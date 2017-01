ULTIMA ORA: 'Am dat ordinul, trebuie sa fie facut transferul deja!" Becali anunta ultima achizitie la Steaua

Dupa Balasa, Steaua e aproape de inca un transfer in defensiva. Nicolas Schindelholz de la Thun si-a dat acordul sa vina.

Becali spune ca negocierile finale s-au purtat aseara si ca fotbalistul a acceptat termenii propusi de Steaua.

"Aseara am dat ordinul, nu stiu daca s-a rezolvat cu elvetianul. A cedat, a acceptat un an si jumatate cu prelungire, pana la urma. Nu mai vreau sa semnez la Steaua jucatori care nu stiu sigur ca sunt valorosi. Probabil sunt facute actele si probabil azi s-a rezolvat. Nu e niciun procent. Nu ma intereseaza la jucatori de 28 de ani sa tin toate procentele. Sa le dam oricate procente, si 25% e in regula.

Nu negociez procente la jucatori de 28 de ani. P-asta il iau ca sa joace, nu ca sa-l vand. Eu am vrut 6 luni, pe urma am ajuns la un an si jumatate. Acum avem un an si jumatate, pe urma altul de doi ani. Daca era valoros, il dadeau aia liber? Adica suntem noi destepti si aia sunt prosti? Am luat recomandari despre el, va spun ca-l iau ca sa-mi joace. Afacere se face cu jucatori pana in 25 de ani", a spus Becalila Sport.ro.