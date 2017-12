"Alta intrebare!" Hagi opreste "exporturile": fotbalistul care l-a fascinat pe Becali, blocat la Viitorul! Transferul lui la Steaua a fost INTERZIS

Viitorul a pierdut pe terenul Craiovei, scor 1-3, si este pe ultimul loc de play-off. Hagi pare hotarat sa opreasca "exporturile" in incercarea de a se mentine intre primele sase echipe ale campionatului.



Viitorul lui Hagi si-a facut o traditie din a lansa tineri fotbalisti pe care apoi sa-i cedeze pe sume importante. Principalul cumparator a fost Steaua, care a achizitionat patru fotbalisti doar in ultma perioada: Benzar, Nedelcu, Coman si Tanase au fost cumparati de Becali de la Hagi. Patronul Stelei a pus ochii pe un alt tanar jucator de perspectiva, dar nu se poate atinge de el.

Tanarul Denis Dragus s-a facut remarcat prin golul sau spectaculos cu calcaiul din meciul de Cupa cu Botosani si i-a atras atentia lui Becali. "Ai vazut cum a dat golul ala? A vrut sa dea el golul ala asa", a declarat patronul Stelei imediat dupa reusita pustiului in varsta de 18 ani.

Intrebat daca Dragus poate ajunge si el la Steaua in viitorul mai mult sau mai putin indepartat, Gica Hagi nu a lasat loc de comentarii. "Alta intrebare nu aveti?", a fost reactia Regelui care nu mai pare dispus sa-si cedeze talentele la prima strigare. Aceeasi reactie a avut antrenorul Viitorului si atunci cand a fost intrebat despre o eventuala trecere a lui Tucudean la CFR Cluj.

Denis Dragus are 18 ani si poate ca atacant sau mijlocas ofensiv dreapta. A fost promovat in lotul echipei mari a Viitorului la inceputul acestui sezon si a strans deja 7 meciuri in toate competitiile pentru echipa lui Hagi.