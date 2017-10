Alibec poate fi SUSPENDAT, dupa ce a lovit cu picioarele usa vestiarului: "E comportament violent!"

Returul a inceput, insa Denis Alibec nu a reusit sa marcheze niciun gol in acest sezon. Steaua a remizat la Voluntari, scor 0-0.

Alibec a avut o noua seara neagra la Steaua, iar Dica l-a scos de pe teren in repriza a doua. Varful adus de Becali pe bani grei de la Astra a avut o iesire nervoasa imediat cum a ajuns in zona vestiarelor, acolo unde a lovit usa cu picioarele. Din pacate pentru el, scena a fost prinsa de camerele de luat vederi, iar acum poate fi suspendat.

"Arbitrul trebuie sa scrie in raportul de arbitraj acest comportament. Un comportament violent, Alibec manifestandu-si supararea printr-un act nesportiv. Arbitrul e obligat sa scrie in raport reactia jucatorului. Sunt sigur ca un astfel de gest poate sa fie incadrat la comportare violenta sau nesportiva si ar putea fi chiar sanctionat, in functie de ce decide Comisia.

Imi pare rau de el, e foarte talentat. Dar risipeste foarte mult din calitatile pe care le are. Putini jucatori sunt ca el in Romania, dar nimeni nu poate sa agreeze astfel de manifestari", a declarat Ion Craciunescu, la Digi Sport.

Nici Becali nu l-a menajat pe Alibec. "Nu se poate asa. Sa faca la el acasa de-astea, dar nu la Steaua. O sa vedem ce facem cu el Cand o sa aiba el echipa sa faca asa, dar nu la Steaua! Sunt dezamagit. Daca nu castigi cu Voluntariul, nu poti sa ai pretentii. Am jucat cu un om in minus. Alibec dadea mingea doar la adversari. Mofturi.. O sa faca banca. Si o sa rupa banca, asta o sa faca el cu piciorul de acum. El crede ca e copil si ca trebuie sa-l alintam pe el. O sa vada ca nu mai e alintat", a spus patronul Stelei.