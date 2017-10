Alibec, IRONIZAT dupa al 14-lea meci fara gol in campionat: "Isi pastreaza media pentru Crystal Palace, si ei au 0 goluri"

Denis Alibec e monitorizat de Crystal Palace, ultima clasata din Premier League.

Gigi Becali a anuntat ca are o oferta de 10 milioane de euro din Anglia, iar toate indiciile duc catre Crystal Palace, echipa cu zero goluri marcate in primele 7 etape din Premier League. Basarab Panduru il ironizeaza pe stelist si spune ca Alibec isi pastreaza media de goluri pentru viitoarea echipa.



"Gigi spune ca Alibec are oferta de la Crystal Palace. Toate indiciile duc spre Crystal Palace, pentru ca nici nu puteau sa duca spre alta echipa. Palace este o echipa care are zero goluri marcate in sapte etape. Trebuie sa mearga pe aceeasi linie, sa nu deraieze de la obiectivul principal" - a spus Basarab Panduru la Telekom Sport.

Antrenata de fostul selectioner al Angliei, Roy Hodgson, Crystal Palace are un sezon catastrofal, cu 7 infrangeri in 7 partide, zero goluri marcate si 17 incasate!

Presa engleza scrie ca Florin Andone si Denis Alibec vizati pentru un transfer in pauza de iarna.