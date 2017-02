"Alibec are minte de copil dar si arbitrul a exagerat" Cum arata TOPUL celor mai eliminati stelisti din istorie

Vezi topul celor mai eliminati stelisti.

Cel recunoscut drept "Fiara", Marius Lacatus, este intrecut in topul celor mai multe eliminari de doi jucatori din istoria Stelei. Maruis Baciu si Iulian Miu au impreuna 13 eliminari in tricoul Stelei.

Mai mult, cei doi au jucat in acelasi timp in apararea Stelei, in urma cu 20 de ani, cand Steaua juca in grupele Ligii Campionilor.

"Alibec are minte de copil... Sa faci astfel de gesturi, care n-au niciun sens. In loc sa stea potolit si sa-si faca treaba, el da din maini, simuleaza si e eliminat. Dupa mine, si arbitrul e vinovat. Prea scoatem cartonasele din buzunar la orice tampenie", a spus Marius Baciu in editia tiparita a Gazetei.

Iulian Miu, al doilea in topul eliminarilor la Steaua, a declarat la Dolce ca primul galben e corect dar al doilea, cand Alibec cade de langa un adversar, e dat prea usor. "Nu mi se pare deloc OK, pentru orice alunecare se da galben pentru simulare?", a spus Miu.