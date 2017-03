Alibec a spus TOT! Ce vrea sa faca dupa ce ia TITLUL cu Steaua si ce meci ar vrea sa joace din nou

Alibec vrea din nou intr-un campionat tare din Europa si explica de ce ii place sa joace singur in atacul Stelei. Dupa titlu, isi propune sa ajunga din nou in Vest, unde a jucat pentru Inter si Bologna.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Intr-un interviu acordat FRF TV, Alibec a raspuns intrebarilor venite de la fani!

Ce a spus despre:

...primul gol marcat pentru nationala:

"Am fost bucuros ca am putut sa marchez pentru Romania, chiar daca am pierdut meciul. "

...regretul ca a plecat din Italia:

"Nu sunt dezamagit, asa a fost sa fie. Cred ca as putea sa ajung din nou intr-un campionat puternic, am doar 26 de ani."

...ce sistem prefera sa foloseasca la echipa lui:

"Depinde si de adversari, ma simt mai bine singur, in principiu".

...cine prefera dintre Mourinho si Rafa Benitez:

"Cu Mourinho nu am jucat foarte mult, eram foarte tanar. Rafa Benitez m-a debutat in Serie A, m-am inteles mai bine cu el."

...ce obiective are in perioara urmatoare:

"Vreau sa joc cat mai multe meciuri la nationala, e un sentiment foarte frumos, probabil cel mai frumos pentru un fotbalist. Si sa castig campionatul cu Steaua."

...ce schimbari ar face in cariera lui:

"Nu as schimba nimic, sunt mandru de ce am realizat pana acum. Singurul regret e ca am plecat de langa familie cand eram foarte mic."

...ce s-ar fi facut daca nu era fotbalist:

"Nu prea stiu sa fac altceva!"

...ce meci ar juca din nou:

"Cel cu Albania de la Euro!"

...cel mai dificil adversar:

'Manolas de la Roma, am pierdut cu 4-0, nu ne-au dat nicio sansa. "

...cum va sarbatori daca da gol cu Danemarca:

"Voi sarbatori alaturi de suporteri."