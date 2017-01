Alerta de grad "CAINE ROSU" la Dinamo. Steliano Filip e aproape de un transfer in Turcia

Dinamo il poate pierde si pe Filip.

Gnohere a semnat cu Steaua in aceasta iarna iar Lasar a mers in Qatar, la echipa lui Dragos Grigore, Al Sailiya, insa cei doi titulari ai lui Dinamo nu sunt singurii titulari de care se poate desparti echipa in aceasta iarna.

Filip e aproape sa semneze cu Karabukspor, echipa romanilor Latovlevici, Tanase si Alexe, iar impresarul sau e in Turcia acolo unde negociaza transferul, anunta editia tiparita a Gazetei.

Jucatorul ar urma sa primeasca un salariu anual de 500.000 de euro, de aproape 5 ori cat castiga la Dinamo in acest moment.

Singura problema in acest moment este suma ceruta de Dinamo, care se ridica la 1 milion de euro, in timp ce turcii ofera doar jumatate din pret.