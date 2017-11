Adevaratul motiv pentru care Alibec a lipsit cu CSM Iasi. Ce i s-a intamplat la ultimul antrenament atacantului

Stelistii au pierdut al doilea meci din acest sezon pe terenul Iasiului, scor 0-1. Ionut Pantiru a inscris unicul gol al partidei in urma careia echipa lui Dica ar putea pierde si fotoliul de lider.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Fara Denis Alibec, lasat la Bucuresti, Dica a fortat atacul cu Gnohere, Budescu, Teixeira si Tanase, dar nu a avut noroc. Echipa sa nu a reusit sa penetreze apararea Iasiului, care a facut un meci perfect. Ba chiar din contra, stelistii au cedat in minutul 47, cand Ionut Pantiru l-a invins pe Nita cu un sut de la 18 metri, dupa o eroare a sarbului Planic.

In repriza secunda, Dica a incercat sa revigoreze atacul cu Man si Coman, insa nici cei doi nu s-au descurcat mai bine si nu au gasit drumul catre gol.

La final, fanii stelisti au regretat absenta lui Denis Alibec, chiar daca atacantul nu a reusit sa marcheze inca niciun gol in actuala stagiune.

Nicolae Dica a explicat si el motivele pentru care Alibec nu a facut deplasarea la Iasi.

"Denis a resimtit o contractura chiar in finalul ultimului antrenament, in momentul in care voia sa bata o lovitura libera. De aceea nu a facut deplasarea", a explicat Dica.