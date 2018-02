Caderea INCREDIBILA a lui Daminuta! unde a ajuns sa joace dupa ce a trecut prin IRAK: Cum arata dupa ce s-a ingrasat cu 15 kg

Cristi Daminuta pare sa fi renuntat la orice viitor in fotbal dupa ultima decizie pe care a luat-o.

Desi n-are decat 27 de ani, Daminuta a luat kilograme in plus si ma joaca fotbal doar de placere, in liga a 4-a din Italia. Fotbalistul trecut pe la Inter, Milan, Dinamo sau Viitorul nu vrea sa mai auda de Liga 1.

"E mult mai bine la Abano, unde joc acum, decat in Romania. Conditiile sunt bune, atmosfera e minunata. Imi e mult mai bine decat in Liga 1. Iau un salariu destul de bun si sunt foarte multumit. Prefer sa joc in Serie D decat sa revin in Liga 1. Am venit aici pentru ca sunt bun prieten cu presedintele clubului", a explicat Daminuta.

Abano e ultima echipa in seria a 3-a a ligii a 4-a italiene. Are 19 goluri primite in ultimele 5 meciuri, fara sa fi marcat vreunul. Clubul e la 7 puncte de salvarea de la retrogradare, insa forma recenta nu ii permite sa spere la salvare.

In cariera, Daminuta a fost sub contract cu Inter si Milan, apoi a revenit in Romania la Dinamo, Poli Timisoara sau Viitorul. Fotbalistul a jucat in sezonul 2015-2016 in Irak, la FC Zakho, apoi in liga a 2-a la Baia Mare si Olimpia Satu Mare.