VIDEO: Acuzatii INCREDIBILE ale lui Ganea la adresa Anamariei Prodan: "Are o relatie mai apropiata, mai intima cu Alexa! Se vad in timpul liber!"

Ganea a negociat in aceasta iarna cu Chiajna, dar Concordia l-a preferat in cele din urma pe Dan Alexa.

Ganea crede ca la mijloc e agentul Anamaria Prodan. Antrenorul insinueaza ca relatia 'speciala' pe care sotia lui Reghecampf ar avea-o cu Alexa i-a facilitat numirea la Chiajna. Ganea sustine ca atat primarul comunei, cat si presedintele clubului au interese financiare de pe urma colaborarii dintre Anamaria si club.

"La Chiajna, impresarul anului e pe mana cu presedintele ala. Si-a adus jucatorii acolo, ii mai da si presedintelui un bonus, ca ala nu poate sa traiasca numai din ce salariu are ca presedinte acolo. Si-a adus antrenorul care probabil o sa aiba si mutatie pe Snagov sau unde e ea.... A, la Chiajna, pardon. Cu antrenorul asta are o relatie mai deosebita, mai intima, mai... No, intelegeti? De colaborare fotbalistica sau cum vreti voi s-o numim. Cum vreti... Se mai intalnesc in timpul liber, se mai duc la chef, se viziteaza...

Presedintele ma intreba pe mine ce face cu jucatorii pe care ii are impresarul anului. I-am zis sa nu dea 4000 de euro pentru unii care nu joaca deloc. Sunt unii care nu joaca de 6 luni, cum sa-i folosesti pe aia? Cum sa dai inainte daca nu vor? Primarul Minea sta cuminte acolo si isi ia si el ce trebuie. Sta si primarul ca Oierul, ciobanasul!", a spus Ganea la Sport.ro.