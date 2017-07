ULTIMA ORA | S-a tras tintarul Ligii I: Steaua - Voluntari, Juventus - Dinamo, in prima etapa. Cand se joaca "Eternul derby"

Astazi a avut loc tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2017/18.

UPDATE | Programul complet al Ligii I



Program complet Liga I

Etapa I

CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iasi

Concordia Chiajna - Poli Timişoara

FCSB - FC Voluntari

Astra Giurgiu - Sepsi OSK

Juventus Bucureşti - Dinamo

FC Botoşani - CFR Cluj

FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş

Etapa a II-a

CSM Poli Iasi - Gaz Metan Mediaş

CFR Cluj - FC Viitorul

Dinamo - FC Botoşani

Sepsi OSK - Juventus Bucureşti

FC Voluntari - Astra Giurgiu

Poli Timişoara- FCSB

CS Universitatea Craiova - Concordia Chiajna

Etapa a III-a

Concordia Chiajna - CSM Poli Iasi

FCSB - CS Universitatea Craiova

Astra Giurgiu - Poli Timişoara

Juventus Bucureşti - FC Voluntari

FC Botoşani - Sepsi OSK

FC Viitorul - Dinamo

Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj

Etapa a IV-a

CSM Poli Iasi - CFR Cluj

Dinamo - Gaz Metan Mediaş

Sepsi OSK - FC Viitorul

FC Voluntari - FC Botoşani

Poli Timişoara- Juventus Bucureşti

CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu

Concordia Chiajna - FCSB

Etapa a V-a

FCSB - CSM Poli Iasi

Astra Giurgiu - Concordia Chiajna

Juventus Bucureşti - CS Universitatea Craiova

FC Botoşani - Poli Timişoara

FC Viitorul - FC Voluntari

Gaz Metan Mediaş - Sepsi OSK

CFR Cluj - Dinamo

Etapa a VI-a



CSM Poli Iasi - Dinamo

Sepsi OSK - CFR Cluj

FC Voluntari - Gaz Metan Mediaş

Poli Timişoara- FC Viitorul

CS Universitatea Craiova - FC Botoşani

Concordia Chiajna - Juventus Bucureşti

FCSB - Astra Giurgiu

Etapa a VII-a

Astra Giurgiu - CSM Poli Iasi

Juventus Bucureşti - FCSB

FC Botoşani - Concordia Chiajna

FC Viitorul - CS Universitatea Craiova

Gaz Metan Mediaş - Poli Timişoara

CFR Cluj - FC Voluntari

Dinamo - Sepsi OSK

Etapa a VIII-a

CSM Poli Iasi - Sepsi OSK

FC Voluntari - Dinamo

Poli Timişoara- CFR Cluj

CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş

Concordia Chiajna - FC Viitorul

FCSB - FC Botoşani

Astra Giurgiu - Juventus Bucureşti



Etapa a IX-a

Juventus Bucureşti - CSM Poli Iasi

FC Botoşani - Astra Giurgiu

FC Viitorul - FCSB

Gaz Metan Mediaş - Concordia Chiajna

CFR Cluj - CS Universitatea Craiova

Dinamo - Poli Timişoara

Sepsi OSK - FC Voluntari

Etapa a X-a

CSM Poli Iasi - FC Voluntari

Poli Timişoara- Sepsi OSK

CS Universitatea Craiova - Dinamo

Concordia Chiajna - CFR Cluj

FCSB - Gaz Metan Mediaş

Astra Giurgiu - FC Viitorul

Juventus Bucureşti - FC Botoşani

Etapa a XI-a

FC Botoşani - CSM Poli Iasi

FC Viitorul - Juventus Bucureşti

Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu

CFR Cluj - FCSB

Dinamo - Concordia Chiajna

Sepsi OSK - CS Universitatea Craiova

FC Voluntari - Poli Timişoara

Etapa a XII-a

CSM Poli Iasi - Poli Timişoara

CS Universitatea Craiova - FC Voluntari

Concordia Chiajna - Sepsi OSK

FCSB - Dinamo

Astra Giurgiu - CFR Cluj

Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş

FC Botoşani - FC Viitorul

Etapa a XIII-a

FC Viitorul - CSM Poli Iasi

Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani

CFR Cluj - Juventus Bucureşti

Dinamo - Astra Giurgiu

Sepsi OSK - FCSB

FC Voluntari - Concordia Chiajna

Poli Timişoara- CS Universitatea Craiova

Etapa a XIV-a

CSM Poli Iasi - CS Universitatea Craiova

Poli Timişoara- Concordia Chiajna

FC Voluntari - FCSB

Sepsi OSK - Astra Giurgiu

Dinamo - Juventus Bucureşti

CFR Cluj - FC Botoşani

Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul



Etapa a XV-a

Gaz Metan Mediaş - CSM Poli Iasi

FC Viitorul - CFR Cluj

FC Botoşani - Dinamo

Juventus Bucureşti - Sepsi OSK

Astra Giurgiu - FC Voluntari

FCSB - Poli Timişoara

Concordia Chiajna - CS Universitatea Craiova



Etapa a XVI-a

CSM Poli Iasi - Concordia Chiajna

CS Universitatea Craiova - FCSB

Poli Timişoara- Astra Giurgiu

FC Voluntari - Juventus Bucureşti

Sepsi OSK - FC Botoşani

Dinamo - FC Viitorul

CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş

Etapa a XVII-a

CFR Cluj - CSM Poli Iasi

Gaz Metan Mediaş - Dinamo

FC Viitorul - Sepsi OSK

FC Botoşani - FC Voluntari

Juventus Bucureşti - Poli Timişoara

Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova

FCSB - Concordia Chiajna

Etapa a XVIII-a

CSM Poli Iasi - FCSB

Concordia Chiajna - Astra Giurgiu

CS Universitatea Craiova - Juventus Bucureşti

Poli Timişoara- FC Botoşani

FC Voluntari - FC Viitorul

Sepsi OSK - Gaz Metan Mediaş

Dinamo - CFR Cluj

Etapa a XIX-a

Dinamo - CSM Poli Iasi

CFR Cluj - Sepsi OSK

Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari

FC Viitorul - Poli Timişoara

FC Botoşani - CS Universitatea Craiova

Juventus Bucureşti - Concordia Chiajna

Astra Giurgiu - FCSB

Etapa a XX-a

CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu

FCSB - Juventus Bucureşti

Concordia Chiajna - FC Botoşani

CS Universitatea Craiova - FC Viitorul

Poli Timişoara- Gaz Metan Mediaş

FC Voluntari - CFR Cluj

Sepsi OSK - Dinamo

Etapa a XXI-a

Sepsi OSK - CSM Poli Iasi

Dinamo - FC Voluntari

CFR Cluj - Poli Timişoara

Gaz Metan Mediaş - CS Universitatea Craiova

FC Viitorul - Concordia Chiajna

FC Botoşani - FCSB

Juventus Bucureşti - Astra Giurgiu

Etapa a XXII-a

CSM Poli Iasi - Juventus Bucureşti

Astra Giurgiu - FC Botoşani

FCSB - FC Viitorul

Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş

CS Universitatea Craiova - CFR Cluj

Poli Timişoara- Dinamo

FC Voluntari - Sepsi OSK

Etapa a XXIII-a

FC Voluntari - CSM Poli Iasi

Sepsi OSK - Poli Timişoara

Dinamo - CS Universitatea Craiova

CFR Cluj - Concordia Chiajna

Gaz Metan Mediaş - FCSB

FC Viitorul - Astra Giurgiu

FC Botoşani - Juventus Bucureşti



Etapa a XXIV-a

CSM Poli Iasi - FC Botoşani

Juventus Bucureşti - FC Viitorul

Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaş

FCSB - CFR Cluj

Concordia Chiajna - Dinamo

CS Universitatea Craiova - Sepsi OSK

Poli Timişoara- FC Voluntari

Etapa a XXV-a

Poli Timişoara- CSM Poli Iasi

FC Voluntari - CS Universitatea Craiova

Sepsi OSK - Concordia Chiajna

Dinamo - FCSB

CFR Cluj - Astra Giurgiu

Gaz Metan Mediaş - Juventus Bucureşti

FC Viitorul- FC Botoşani

Etapa a XXVI-a

CSM Poli Iasi - FC Viitorul

FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş

Juventus Bucureşti - CFR Cluj

Astra Giurgiu - Dinamo

FCSB - Sepsi OSK

Concordia Chiajna - FC Voluntari

CS Universitatea Craiova - Poli Timişoara

UPDATE | Programul primelor 12 etape. Derby-ul Steaua - Dinamo se va desfasura abia in etapa a 12-a, pe 23 septembrie.



LPF a stabilit programul noului sezon.

Programul primei etape a Ligii I (14-16 iulie 2017)

CS U Craiova vs CSM Poli Iasi

Concordia Chiajna vs ACS Poli Timisoara

FCSB vs FC Voluntari

Astra vs Sepsi Sf. Gheorghe

Juventus Bucuresti vs Dinamo

FC Botosani vs CFR Cluj

Viitorul vs Gaz Metan Medias

Programul complet al viitorului sezon

14/16 iulie - debutul noului sezon

25 octombrie - 16-imi Cupa Romaniei

16/17 decembrie - ultima etapa din 2017, runda cu numarul 22

3/4 februarie 2018 - se va relua campionatul, etapa a 23-a

24/25 februarie - ultima etapa din sezonul regulat, a 26-a

3/4 martie - etapa 1 din play-off/out

12/13 mai - ultima etapa din play-off

27 mai - finala Cupei Romaniei

2/3 iunie - ultima etapa din play-out