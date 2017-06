Acesta este LOTUL pentru Champions League al lui Dica! Cei 26 de jucatori care merg in cantonamentul din Olanda

Steaua va pleca duminica in al 2-lea cantonament din aceasta vara.

Vicecampioana Romaniei se pregateste de al 2-lea cantonament din aceasta vara ce va avea loc la Apeldoorn in Olanda incepand de duminica, 25 iunie, pana pe 8 iulie. Nicolae Dica va avea 26 de jucatori la dispozitie, anunta Digi Sport.

Fata de primul cantonament din Slovacia, Dica ii va avea si pe jucatorii care au fost in vacanta dupa ce au fost convocati la echipa nationala, dar si pe Filipe Teixeira, ultimul jucator transferat.

Steaua mai pregateste transferuri pentru a lupta pentru calificarea in Liga Campionilor, Nicolae Dica si Mihai Stoica cautand o solutie pentru aparare. De asemenea, Steaua mai vrea un jucator pentru a se incadra in regula Under 21, singura solutie viabila in acest moment fiind Dennis Man. Dica va avea insa mai multi jucatori tineri in cantonamentul din Olanda pentru a vedea daca poate conta in sezonul viitor pe acestia pentru primul XI.

In Olanda, Steaua va disputa 4 partide amicale: pe 29 iunie contra lui Sahtior Donetsk, pe 2 iulie cu FC Oleksandriya, pe 4 iulie cu Waasland-Beveren si pe 7 iulie cu KV Oostende. Primul dintre acestea va avea loc la ora 18.00 (ora Romaniei), in timp ce celelalte vor fi de la ora 19.00 (ora Romaniei).

Portari: Florin Nita, Eduard Stancioiu, Toma Niga

Fundasi: Gabriel Simion, Marian Pleasca, Ionut Larie, Mihai Balasa, Marko Momcilovic, Junior Morais

Mijlocasi: Mihai Pintilii, Filipe Teixeira, Vlad Achim, Ovidiu Popescu, Lucian Filip, Gabriel Enache, Antonio Jakolis, Vlad Mihalcea, William De Amorim, Paul Szecui

Atacanti: Denis Alibec, Harlem Gnohere, Alexandru Tudorie, Constantin Budescu, Dennis Man, Florin Tanase, Daniel Benzar