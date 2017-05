A semnat! Jucatorul dorit de Becali la Steaua si-a hotarat viitorul

Alexandru Mateiu va continua la Craiova.

Dorit de Steaua, Mateiu va continua la CSU Craiova si in sezoanele urmatoare, scrie Gazeta Sporturilor. Contractul jucatorului expira in aceasta vara, insa oltenii au activat o clauza de prelungire.



Jucatorul este impresariat de Anamaria Prodan, agenta care si-a pierdut puterea de la Steaua dupa despartirea ros-albastrilor de sotul ei, Laurentiu Reghecampf.



Mateiu a jucat 21 de meciuri si a marcat un gol in acest sezon.