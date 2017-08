"A jucat extraordinar!" Dan Petrescu lauda Steaua dupa victoria de la Plzen! Replica pentru Minca: "S-a dat singur afara!"

AC Milan - Craiova va fi diseara la ProTV de la 21:45.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Dan Petrescu a declarat ca este surprins ca echipa sa a reusit sa acumuleze sapte puncte in primele trei etape ale Ligii I avand in vedere programul competitional si problemele de lot.

"CSM Iasi este o echipa foarte buna, care are un stil ofensiv si va juca la victorie. Nu ma asteptam ca dupa trei meciuri sa avem sapte puncte, mai ales avand in vedere problemele de lot si programul. Trebuie sa avem consistenta pentru a ne lupta la play-off. Eu vin din Dubai, pentru mine e rece aici, am stat un an acolo, pentru jucatori e mai greu cu caldura. Noi avem noroc, jucam la ora 21.00, nu putem acuza caldura, jucam la o ora decenta", a declarat Petrescu.

Dan Petrescu a vorbit si despre portarul Mihai Minca, al carui contract a fost reziliat: "Minca a spus ca nu a inteles ce a facut, dar singur a declarat ce a facut. El singur s-a dat afara, de obicei dadeam galbene, nu rosii. L-am dorit si mi s-a spus ca a avut probleme grave, a primit direct rosu, ca avea multe galbene. La orice club s-ar fi luat aceeasi decizie. Minca a gresit grav de tot, clubul primeaza in fata oricui, a antrenorului, a jucatorilor".

Petrescu a subliniat ca in cupele europene este sustinatorul tuturor echipelor romanesti: "in cupele europene tin cu Steaua, Viitorul, Astra, Dinamo, Craiova, imi doresc sa se califice toate mai departe, mai ales Steaua, unde am crescut. Steaua a facut un meci extraordinar. Daca mai ia 3-4 jucatori se va intari si mai mult, a aratat foarte bine in primele etape. Cred ca era logic ca Viitorul sa cada, au suferit putin, in prelungiri, cand joci acasa, e mai usor. E mai usor sa joci al doilea meci acasa, mai ales cand ai prelungiri, imi pare rau pentru ei, trebuie sa se adune, poate se califica in grupele Ligii Europa. Sper sa se califice si azi macar una", a adaugat el.

Sursa: News.ro