A inceput sedinta Comisiei de Aparare din Senat! Ministrul prezinta situatia REALA a Stelei

12:55 Ministrul e intrebat de un membru al comisiei daca o echipa inscrisa in L4 are aceeasi valoare de brand ca una inscrisa in prima liga, daca valoarea marcii se pastreaza si in fata unor adversari modesti.



Ministrul Les: Nu-mi permit sa pierd marca Steaua. Astept solutia instantei si o sa caut reglementari legale ca sa pastram marca!



Membrii comisiei nu-si fac griji pentru pierderea brandului, ci pentru pierderea valorii lui!