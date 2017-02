'A facut PRAF meciul, nu ne-a dat un penalty, lor le-a dat degeaba!'Ce spune Alibec dupa primul meci la Steaua

CFR 1-1 Steaua | Denis Alibec a marcat in primul sau meci oficial ca jucator al Stelei, dar n-a rezistat in teren nici macar o repriza. Atacantul a fost eliminat in minutul 43 pentru doua galbene.

"Ma bucur ca am reusit sa marchez. Sunt si trist ca am luat acel rosu... Dupa parerea mea nu-l meritam. Primul galben.. nu poti sa dai galben pentru asa ceva. La al doilea, m-am ridicat imediat, n-am cerut fault, am luat galben pentru simulare. Arbitrul a facut praf meciul. Penalty-ul lor n-a fost, noua nu ne-a dat unul clar. Nu stiu daca am fost in offside la primul gol, inainte sa fiu faultat.

Ne-a dat rosu din prima repriza, am fost dezavantajati. Nu e diferenta foarte mare fata de primul loc, sper sa castigam toate meciurile de acum incolo si sa castigam campionatul. Joc oriunde ma pune Mister, incerc sa-mi fac treaba cat mai bine!", a spus Alibec la Digisport.