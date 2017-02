A 4-a tinta din galaxia pustilor de milioane crescuti de Hagi de la care Becali e obligat sa isi ia ADIO

Steaua a avut mai multi jucatori de la Viitorul pe lista de transferuri, dar nu a mai reusit sa-si atinga tinta.

Dupa ce l-a luat pe Florin Tanase pentru 1.5 milioane de euro de la Viitorul, Gigi Becali a sperat ca va reusi sa aduca si alte nume importante de la echipa lui Gica Hagi.

Doar ca rezultatele bune obtinute de Hagi in acest sezon si imaginea buna pe care clubul sau o are in Europa au facut ca Steaua sa nu mai poata sa se atinga de jucatorii de la Ovidiu.

Razvan Marin a fost o tinta importanta pentru Gigi Becali, dar a plecat in Belgia, la Standard Liege, contra sumei de 1.8 milioane de euro, mult peste ce putea Gigi Becali sa ofere pentru el.

Bogdan Tiru a fost dorit de echipa lui Reghe, dar Hagi a decis sa-l pastreze, in conditiile in care echipa sa se bate la titlu cu sanse reale in 2017.

Romario Benzar a impresionat la nationala si la Viitorul, iar o eventuala plecare de la echipa lui Hagi are sanse mari sa se faca numai afara.

Florinel Coman este ultimul exemplu de jucator greu de atins de Becali. Acesta a marcat un gol superb cu Dinamo, in primul meci oficial din acest an. La finalul partidei, Hagi a anuntat ca jucatul sau "e bun, e scump, ne va ajuta sa facem bugetul".