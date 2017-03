14 jucatori pleaca de la Astra, Sumudica anunta unde vrea sa antreneze: "Am doua oferte de acolo!"

Marius Sumudica anunta ca sunt sanse reduse de a continua cu Astra din vara.

Sumudica spune ca plecarea jucatorilor de baza din actuala echipa inseamna practic si renuntarea la serviciile sale. Antrenorul va pleca de la Giurgiu. Cea mai posibila destinatie pare sa fie in acest moment Superliga din Turcia. Sumudica sustine ca doua echipe si-l doresc.

"Sunt sanse destul de mici sa mai raman la Astra din vara. Nu am primit nicio oferta de prelungire, dar nu asta e important. Prima conditie pe care o pun e legata de contractele jucatorilor care incheie cu Astra la finalul sezonului. Aici ma refer la stabilitatea lotului. 14 jucatori isi termina contractul in vara! Cata vreme avem jucatori care joaca asa cum joaca desi sunt in varsta, cred ca putem sa-i pastram.

Eu nu cer transferuri, cer sa ramana grupul asta pe care ne bazam acum! Nu au cum sa uite fotbalul in cateva luni, vor fi la un nivel foarte bun si in toamna. Am oferte, mereu am avut. Si Turcia e o varianta, sunt doua echipe de mijlocul clasamentului in discutii, am contacte foarte bune acolo", a spus Sumudica la Sport.ro.