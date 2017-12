GAME OVEReem! Alistair Overeem a incasat cel mai brutal KO din cariera, adversarul l-a trimis direct la SOMN

Francis "The Predator" Ngannou l-a facut KO pe Alistair Overeem in gala UFC 218 cu un upercut brutal. Doar 1:42 minute a durat meciul!

Camerunezo-francezul Ngannou este considerat luptatorul cu cel mai puternic pumn din circuitul UFC si a dovedit asta in meciul cu Overeem.

Ngannou are acum un record de 11 victorii si 1 infrangere in UFC.

Sheesh... Overeem DEAD. Man got hit with a Shoryuken. ???? #UFC218 pic.twitter.com/fpMOxjvXMo

That uppercut by @francis_ngannou was straight up @StreetFighter #Shoryuken #UFC218 pic.twitter.com/Ufyw5QsTYB