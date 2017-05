Cel mai puternic om de pe planeta si-a DISTRUS adversarul! VIDEO Cum castiga Pudzianowski prin KO

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Marius Pudzianowski a reusit sa castige aseara prin TKO in runda a doua in fata lui Tyberiusz Kowalczyk, in gala KSW din Polonia.

Cel mai puternic om de pe planeta in urma cu cativa ani, Pudzianowski a ajuns la a 11-a victorie din cariera, din care 5 prin TKO si 3 prin submission, restul la decizie.

Colosul Poloniei a fost provocat de mai multe ori de Sandu Lungu, cel poreclit "Muntele Bihorului", insa nu a dorit sa faca un meci, nici in Polonia, nici in Romania!

Imagini cu victoria de aseara: