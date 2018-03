"Sange si iarba - arena moderna a gladiatorilor" Bogdan Hofbauer, despre moartea tragica a lui Davide Astori

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Autor: Bogdan Hofbauer



Poate fi simplu, telegrafic: Italia si-a amanat etapa pentru ca a murit capitanul Fiorentinei. Dar nu e simplu, e mult mai complicat. Italienii azi vor sa planga. Adica nu vor, dar asa le vine. Ii doare, jucatorii simt ca pot muri la orice ora. Alegerea si e a lor, si nu e a lor. E complicat, repet…

La 12:30 ora Italiei, Genoa urma sa joace acasa cu Cagliari. Daca ar fi fost o lume perfecta, s-ar fi jucat, dar jucatorii de la Cagliari au refuzat. Nu ca nu ar fi putut, ci pentru ca nu se puteau opri din plans. Abia aflasera ca in noaptea de dinainte fostul lor coleg a facut infarct. Ei, ca fotbalisti profesionisti, stiu ca li se poate intampla si lor. Ei stiu asta mereu, nu au aflat-o azi, dar strang din dinti si fiecare prefera sa creada ca selectia naturala va fi in favoarea lui. Salarii mari, femei frumoase, o viata mai usoara, asezonata cu lux – asta e contraoferta.

De cativa ani, compar meciurile de fotbal cu luptele de gladiatori. Asa ii vad pe Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, Robben. Ei sunt noii Spartacus, Gannicus sau Crixus, eroii arenelor din urma cu doua mii de ani. Chiar, ati observat cum, subit, s-au schimbat numele stadioanelor? Cele mai noi se numesc aproape toate „Arena X” in loc de „Stadionul X”, cum eram noi obisnuiti. Pe vremuri, gladiatorii se mandreau ca varsa sange in arenele cu nisip, acum sangele curge in iarba, uneori artificiala.

